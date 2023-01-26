Більш ніж 200 топових світових брендів в одному місці — таке реально? Звісно, з інтернет-магазином MD-Fashion реально все! Інтернет-покупки ще ніколи не були такими приємними та вражаючими і в цій статті ми розповімо, чому варто обрати МД Фешн для оновлення вашого гардероба.

Безмежно широкий асортимент дозволяє обрати ідеальні речі для жінок, чоловіків та дітей на будь-який смак та в будь-якому стилі. В каталозі ви знайдете повсякденний, спортивний, діловий та святковий одяг, взуття, аксесуари й навіть білизну від найкращих виробників. Загалом на сайті представлено понад 25000 товарів, серед яких ви гарантовано знайдете щось особливе для себе. До того ж каталог постійно оновлюється і поповнюється новинками, адже торгові марки регулярно випускають нові колекції та цікаві колаборації з іншими брендами.

Оригінальність продукції підтверджується тим, що МД Фешн є офіційним дистриб’ютором та представником представлених брендів. Саме тому ви можете бути впевнені у справжності кожної моделі та сміливо розповідати друзям і знайомим, що носите оригінальні брендові речі.

Клубна програма MD-Fashion передбачає накопичувальну систему бонусів, якими можна оплачувати до 50% від вартості товарів. А отримувати бонуси, звичайно, дуже просто: з кожної покупки на вашу картку нараховуються до 15% від суми покупки, — ось це і означає лояльність до клієнтів.

Спеціальні пропозиції — це те, чим на постійній основі радує користувачів магазин. Акції, розпродажі, ексклюзивні оффери — ви завжди можете придбати омріяну річ за зниженою ціною.

Швидка обробка та доставка замовлення, а також доступні різні способи оплати. Інтернет-магазин досить оперативно сповіщає всіх клієнтів щодо статусу замовлення після його отримання, а також інформує про наявність, комплектацію та відправку. Доставка здійснюється за лічені дні завдяки оперативності та добре налагодженій роботі перевізника “Нова пошта”.

Продукція яких виробників представлена у магазині?

Легендарні виробники, які зарекомендували себе лідерами в індустрії сучасної моди, — це Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant, Diesel, Replay, G-Star RAW, Under Armour, PUMA, Guess та безліч інших. Торгові марки зі Сполучених Штатів Америки, Італії, Іспанії, Великобританії, Німеччини, Франції, а також України пропонують відвідувачам поринути у світ фешн-індустрії, поекспериментувати із власними образами та поповнити гардероб особливими дизайнерськими моделями.

Також варто відмітити, що тут ви з легкістю зможете обрати ідеальний подарунок для особливої людини: стильні жіночі сукні, ефектні прикраси та новомодні сумочки, трендові чоловічі сорочки, актуальні ремені, шарфи, головні убори, дитячі комплекти та аксесуари — погодьтеся, вибір величезний. Обирайте перевірених постачальників, експериментуйте з образами та насолоджуйтеся крутими новинками у власній шафі, а MD Fashion вам у цьому з радістю допоможе!