Обвинувачений у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветеран та музикант Андрій Антоненко записав звернення до близьких з зали суду.

Ролик опублікувала військова волонтерка Тетяна Юзепчук, яка під час засідання висловила бажання взяти Андрія Антоненка на поруки.

У четвер, 10 грудня, суд присяжних у Шевченківському райсуді Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

На засіданні мали змогу бути присутніми тільки учасники судового процесу та представники ЗМІ.

Суд відмовився впускати в залу суду навіть поручителів, однак в кінці засідання двох поручителів все ж пустили, одним з них була Юзепчук.

В той час, як судді пішли до нарадчої кімнати, волонтерці вдалося поспілкуватися з Антоненком. Антоненко своєю чергою зміг передати привіт рідним — дружині Світлані, мамі, сину Віктору та донці Варі.

“Світуль, мамуль! Не знаю, що ви там. Ну, ми чекаєм. Блін! Не знаю. Ви ж знаєте, що бути може все що завгодно, але, як кажуть, сподіваємося на краще, а готуємося до найгіршого. У будь-якому випадку — я вас люблю, цілую. А дітки, що мої дітки… Дітки мої — це татові діти. Вони сильні, вони мужні. Варіко, Чушка, я вас люблю! Все у нас буде нормально, ми переможемо. Не знаю коли, але обов’язково. Ви ж знаєте, що у вас тато сталевий, сталеві не здаються. Все буде добре”, — сказав він у відеозверненні до близьких.

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня, Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжних заходів для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Запобіжні заходи подовжено до 7 лютого наступного року.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.