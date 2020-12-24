Про це, зокрема, повідомляють агентства ВВС і AFP.
Відео записано від імені Немо і опубліковано в соціальних мережах Макрона.
“Виступ” Немо (якого ще називають “першим псом Франції”) супроводжується гавканням і “перекладом”-субтитрами французькою мовою.
У різдвяному посланні пес “закликає” людей забирати додому безпритульних тварин, а потім любити їх як рівноправних членів сім’ї.
“Щороку 100 тисяч тварин викидають на вулицю, як колись мене. Скоро Різдво – прихистіть їх! Але, заводячи домашнього улюбленця, не забувайте про відповідальність!.. Ваш вихованець – частина родини. Він любить вас понад усе на світі. І розраховує на вас”, – “заявляє” Немо в зверненні.
У ролику йдеться, що в січні 2021 року парламент Франції обговорить законопроєкт про “усиновлення” тварин, мета якого – запобігти жорстокому поводженню з ними. Цей документ також посилює покарання за жорстоке поводження з тваринами і передбачає 20 млн євро на поліпшення умов у притулках.
Еммануель і Бріжит Макрон взяли Немо з паризького притулку в 2017 році, заплативши 250 євро. Пес є сумішшю лабрадора і гриффона.
Собаку назвали на честь персонажа улюбленої книги Макрона – “20 тисяч льє під водою” Жуля Верна (на честь капітана підводного човна “Наутілус” на ім’я Немо).
Зараз пес живе в президентській резиденції.
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- Раніше повідомлялося, що пес французького президента Еммануеля Макрона справив малу нужду на камін в Єлисейському палаці. Конфуз стався під час зустрічі президента з міністрами.