Собака президента Франції Еммануеля Макрона, на ім'я Немо знявся в різдвяному відеопосланні. У ньому міститься заклик до людей забирати додому безпритульних тварин.

Про це, зокрема, повідомляють агентства ВВС і AFP.

Відео записано від імені Немо і опубліковано в соціальних мережах Макрона.

“Виступ” Немо (якого ще називають “першим псом Франції”) супроводжується гавканням і “перекладом”-субтитрами французькою мовою.

У різдвяному посланні пес “закликає” людей забирати додому безпритульних тварин, а потім любити їх як рівноправних членів сім’ї.

“Щороку 100 тисяч тварин викидають на вулицю, як колись мене. Скоро Різдво – прихистіть їх! Але, заводячи домашнього улюбленця, не забувайте про відповідальність!.. Ваш вихованець – частина родини. Він любить вас понад усе на світі. І розраховує на вас”, – “заявляє” Немо в зверненні.

У ролику йдеться, що в січні 2021 року парламент Франції обговорить законопроєкт про “усиновлення” тварин, мета якого – запобігти жорстокому поводженню з ними. Цей документ також посилює покарання за жорстоке поводження з тваринами і передбачає 20 млн євро на поліпшення умов у притулках.

Еммануель і Бріжит Макрон взяли Немо з паризького притулку в 2017 році, заплативши 250 євро. Пес є сумішшю лабрадора і гриффона.

Собаку назвали на честь персонажа улюбленої книги Макрона – “20 тисяч льє під водою” Жуля Верна (на честь капітана підводного човна “Наутілус” на ім’я Немо).

Зараз пес живе в президентській резиденції.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)