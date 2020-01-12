Відповідний пост американський лідер оприлюднив у Twitter.
“Відважному і багатостраждальному народу Ірану: я підтримую вас із самого початку свого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами. Ваша сміливість надихає”, – наголосив Трамп.
Він додав, що в Ірані “не повинно бути ні чергової бійні мирних демонстрантів, ні відключення інтернету”.
“Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати і повідомляти про те, що відбувається з місця подій… Не може бути ні чергової бійні мирних демонстрантів, ні відключення інтернету. Світ спостерігає”, – написав Трамп.
Варто зазначити, що свою заяву він продублював перською мовою.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.