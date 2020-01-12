Президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам в Ірані, які вийшли на вулиці через ситуацію навколо аварії українського літака Boeing-737.

Відповідний пост американський лідер оприлюднив у Twitter.

“Відважному і багатостраждальному народу Ірану: я підтримую вас із самого початку свого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами. Ваша сміливість надихає”, – наголосив Трамп.

Він додав, що в Ірані “не повинно бути ні чергової бійні мирних демонстрантів, ні відключення інтернету”.

“Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам відстежувати і повідомляти про те, що відбувається з місця подій… Не може бути ні чергової бійні мирних демонстрантів, ні відключення інтернету. Світ спостерігає”, – написав Трамп.

Варто зазначити, що свою заяву він продублював перською мовою.