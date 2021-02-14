Про це повідомляють видання The Washington Post і The New York Times.

Так, минулого місяця суддя Центрального кримінального суду Лондона Ванесса Барайцер відхилила запит про екстрадицію Ассанжа до США, оскільки це “може завдати непоправної шкоди його психічному здоров’ю і призвести до самогубства”.

У Мін’юсті США підтвердили журналістам, що подали апеляцію на рішення британського суду не видавати Вашингтону обвинуваченого в шпигунстві Ассанжа. “Ми продовжуємо домагатися екстрадиції”, – заявили у відомстві.

Адвокати Ассанжа розраховували, що американська влада після зміни президента все ж вирішать зупинити цю справу. Однак адміністрація Джо Байдена дала зрозуміти, що продовжує спроби притягнути до відповідальності засновника WikiLeaks.

Прихильники засновника WikiLeaks переконані, що його діяльність можна розглядати як журналістику. Спроби екстрадиції Ассанжа вони називають “політично мотивованим переслідуванням”.

Як інформує The New York Times, цього тижня правозахисники звернулися до виконуючого обов’язки генерального прокурора США Монті Уілкінсона з проханням “не переслідуватиме Ассанжа”. Вони стверджували, що це “може створити прецедент, який становитиме серйозну загрозу свободі преси”.

Американська влада під час президентства Дональда Трампа відкидала тезу про “Ассанжа-журналіста” і наполягала, що він міг свідомо працювати на іноземні спецслужби проти США.

Ассанжу було пред’явлено звинувачення за 18 пунктами з боку уряду США, який звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США для отримання конфіденційної секретної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку. Ця інформація була опублікована на веб-сайті Wikileaks і передана різним ЗМІ.