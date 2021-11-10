Помічниця очільника Держдепартаменту США з питань Європи та Євразії Карен Донфілд сповістила, що Вашингтон попередив російських урядовців стосовно можливих наслідків через військову активність біля українського державного кордону.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Associated Press.

Вона наголосила, що будь-яка ескалація чи агресивні дії російських військових поблизу українського державного кордону завжди “викликають серйозну занепокоєність” з боку США. У нинішній ситуації Вашингтон підтримує Україну та засуджує російську агресію в будь-якому вигляді.

Щодо переговорів у Москві (Російська Федерація), Донфілд повідомила, що під час візиту директор ЦРУ Вільям Бернс “успішно передав повідомлення Білого дому, яке вважав за необхідне донести” (Донфрід була в складі делегації під час зустрічі, – ред.).

“Ми й далі уважно слідкуватимемо за тим, що росіяни роблять на кордоні з Україною”, – пояснила вона.

Які конкретно “наслідки” чекають на Росію у разі ескалації конфлікту, чиновниця не уточнила.

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі сказав, що голова відомства Ллойд Остін слідкує за ситуацією та не приховує занепокоєння щодо стягування російських збройних сил до кордону з Україною. Він обговорює ситуацію з європейськими колегами.

6 листопада Кірбі заявив, що у США уважно стежать за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер. Він додав, що масштаб та кількість російських військових сил та техніки – незвичні.

Як сповіщалося, раніше американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

5 листопада представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США спостерігають за скупченням російських військ на кордоні з Україною.

“Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми”, – сказав він.

Водночас він сказав, що не коментуватиме наміри Росії та не може вдаватися до деталей оцінок розвідки. Але запевнив, що “будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США”.

“Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там (на кордоні з Україною, – ред.)”, – зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, Кірбі сказав, що “йдеться про масштабність, про розміри підрозділів”.

П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами. Він додав, що цю інформацію розповсюдили не лише журналісти видання The Washington Post, попри його високий авторитет, довіру і вплив.

Радник з питань національної безпеки США Джей Салліван також вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. А, за словами Порошенка, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані.

“Ви подивіться, в якій ситуації ми опинилися. Ми кажемо, що американці брешуть, а росіяни кажуть правду. Це шок!”, – сказав він.