Про це він заявив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформують у пресслужбі Держдепартаменту США.

“Держсекретар відзначив сильну двопартійну підтримку України і пріоритет, який Сполучені Штати надають суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України. Він пообіцяв, що США продовжать надавати потужну економічну і військову допомогу Україні”, – зазначається в повідомленні.

Під час розмови держсекретар США також “наголосив на важливості збереження Україною прогресу в боротьбі з корупцією і реалізації верховенства закону та економічних реформ, які зміцнять інститути України і забезпечать світле і процвітаюче майбутнє для всіх українців”.

Крім того, сторони обговорили зусилля України в боротьбі з епідемією коронавірусу COVID-19, а також “у досягненні дипломатичного врегулювання агресії Росії” на Донбасі та в Криму.

Переговори прокоментував очільник МЗС України Дмитро Кулеба, зазначивши, що у відносинах нашої країни і США “починається новий день”.

“У нашій першій розмові з держсекретарем Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України”, – написав Кулеба в своєму Twitter.