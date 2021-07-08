Про це інформує американський телеканал CNN.

Апеляційний суд округу Колумбія повідомив, що Джуліані буде відсторонений від роботи у Вашингтоні “в очікуванні рішення” його ситуації в Нью-Йорку, де також була призупинена адвокатська ліцензія.

Так, Джуліані відсторонили від юридичної практики в штаті Нью-Йорк за те, що він поширював фейки про нібито перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в листопаді 2020 року.

У рішенні суду Нью-Йорка зазначалося, що є “неспростовні докази” того, що Джуліані “передав неправдиві заяви судам, законодавцям та соціуму, бувши адвокатом експрезидента Дональда Трампа” в зв’язку “з невдалою спробою Трампа переобратися в 2020 році”. І ці неправдиві заяви Джуліані були зроблені, “аби підкріпити думку, що через широко поширені фальсифікації результатів голосування перемога на президентських виборах в США в 2020 році була вкрадена у його клієнта”.

Суд дійшов висновку, що “така поведінка відповідача точно загрожує суспільним інтересам та вимагає тимчасового призупинення юридичної практики в очікуванні подальшого розслідування Комітетом з розгляду скарг адвокатів”.

Як зазначає CNN, Джуліані нерегулярно займається адвокатською практикою в суді. Проте призупинення дії адвокатської ліцензії все одно є серйозним ударом для нього.

Як відомо, Руді Джуліані впродовж не одного року був особистим адвокатом Дональда Трампа й брав активну участь у процесах оскарження результатів президентських виборів 2020 року.