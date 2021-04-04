Кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк переміг на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

Зокрема, за результатами виборів:

Василь Вірастюк від партії “Слуга народу” отримав 31,25% (15 076 голосів);

Олександр Шевченко від партії “За майбутнє” – 29,69% – 14 327 голосів;

Руслан Кошулинський від партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 28,86% (13 927 голосів).

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

Згідно з останніми даними на сайті ЦВК, зараз опрацьовано 90,59% протоколів. Лідирує кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк (31,51%). Далі йдуть Олександр Шевченко (29,52%) та Руслан Кошулинський (28,83%).

Всі три політсили, кандидати яких лідирують в окрузі, звинувачують конкурентів у численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а “Слуга народу” вимагала перерахунку голосів.

За даними екзит-полу “Рейтинг”, на окрузі №87 лідирували Шевченко та Кошулинський.

Нагадаємо, що раніше ОВК недорахувалась 100 бюлетенів на користь Шевченка на дільниці №261030. У протоколі було вказано 377 бюлетенів. При перерахунку їх виявилось 227.