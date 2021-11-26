Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент Зеленський назвав Бурбу “аферистом”, а також звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.

Ексочільник відреагував на це бажанням позиватися на Зеленського.

“Шановний пане Президенте, хочу вам сказати, що наші іноземні партнери дивлячись та слухаючи ці слова були здивовані. Тому що кожен день майже чотири роки я був керівником воєнної розвідки та ми обмінювалися інформацією. Якщо ви не знаєте, я вам скажу – системно. Вони довіряють, але перевіряють. Аби не було довіри хоча би на 1% – ми би не взаємодіяли. Тому я змушений з завтрашнього дня звернутися до суду”, – сказав він.

Після пресконференції Володимира Зеленського генерал Василь Бурба повідомив, що має намір звернутись до суду з позовом до президента. pic.twitter.com/1BNW2uBVM6 — Букви (@Bykvu) November 26, 2021

17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак відмовилися прийти на “Свободу слова”, де обговорюватимуть справу “вагнерівців”. В ОПУ заявили, що президенти більше не ходять на “телевізійний килим до олігарха”.