Відповідне відео опублікувало UFC.

35-річний уродженець Білгород-Дністровського приїхав у Лас-Вегас (США), аби відвідати турнір UFC 285. На опублікованому відео показали зіркових гостей, які завітали на шоу. На десятій секунді видно, як Ломаченко та Махачев обійнялися та роблять спільне фото.

Іслам Махачєв, чемпіон UFC у легкій вазі з Росії восени 2022 року опублікував фото з отриманим поясом та кремлівським ставлеником Рамзаном Кадировим. Спортсмен виступає під російським прапором. У 2014-2015 роках він дебютував у UFC.

У 2016 році його усунули від змагань на деякий час. Причиною стало вживання допінгу.

The stars are OUT at #UFC285 🤩 pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv

— UFC (@ufc) March 5, 2023