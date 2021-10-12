Народний депутат з фракції "Слуга народу" Василь Вірастюк заявив, що йому подзвонив невідомий з погрозами. Національна поліція вже встановила особу правопорушника.

Про це нардеп написав на сторінці Facebook.

Василь Вірастюк розповів, що 10 жовтня ввечері йому зателефонував невідомий.

“Алло, это Василий?! Привет, братишка! Ты что ещё не понял? Это мы — из ада! За твоей душой придём! Да, ты по моему не понял. Мы обязательно придём за твоей душой. Тебе пи@да!”, – сказав незнайомець нардепу.

Дружина Вірастюка відразу ж викликала поліцію.

За фактом погроз народному депутату правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Особу правопорушника уже встановили. Ним виявився уродженець Миколаївщини 2002 року народження, повідомили у відділі комунікацій Національної поліції Києва.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років.