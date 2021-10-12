Про це нардеп написав на сторінці Facebook.
Василь Вірастюк розповів, що 10 жовтня ввечері йому зателефонував невідомий.
“Алло, это Василий?! Привет, братишка! Ты что ещё не понял? Это мы — из ада! За твоей душой придём! Да, ты по моему не понял. Мы обязательно придём за твоей душой. Тебе пи@да!”, – сказав незнайомець нардепу.
Дружина Вірастюка відразу ж викликала поліцію.
За фактом погроз народному депутату правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Особу правопорушника уже встановили. Ним виявився уродженець Миколаївщини 2002 року народження, повідомили у відділі комунікацій Національної поліції Києва.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років.
- Нагадаємо, 17 червня Василь Вірастюк офіційно увійшов до складу “Слуг народу” у Верховній Раді.
- Нещодавно фракція “Європейської Солідарності” у парламенті ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії задля розслідування інцидентів із погрозами президентові Володимиру Зеленському.