Про це повідомив нардеп “Голосу” Ярослав Железняк у Telegram.
“За” проголосували 324 народних депутати. Президент Володимир Зеленський закликав присутніх голосувати за Василя Малюка, відзначивши його роль у протидії агресії, повернення та звільнення військових ЗСУ.
39-річний Василь Малюк народився 28 лютого у місті Коростишів Житомирської області. Навчався в національній академії Служби безпеки України за спеціальністю “правознавство”. Брав участь в АТО, має кілька нагород, зокрема нагрудні знаки “За відвагу” і “За доблесть”.
З 13 березня 2020 року по 26 липня 2021 року очолював посаду першого заступника голови СБУ, начальника ГУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
16 лютого його призначили заступником Міністра внутрішніх справ, але вже 3 березня його повернули на посаду першим заступником голови Служби безпеки України. Малюк став в.о. голови СБУ 18 липня 2022 року після звільнення попереднього очільника відомства Івана Баканова.
- Служба безпеки України викрила, що компанії телеведучої Оксани Марченко – яка є дружиною колишнього нардепа від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука – фінансували Росгвардію та МВД РФ.