Василя Малюка призначили головою Служби безпеки України. Він виконував обов'язки очільника СБУ з 18 липня після звільнення Івана Баканова.

Про це повідомив нардеп “Голосу” Ярослав Железняк у Telegram.

“За” проголосували 324 народних депутати. Президент Володимир Зеленський закликав присутніх голосувати за Василя Малюка, відзначивши його роль у протидії агресії, повернення та звільнення військових ЗСУ.

39-річний Василь Малюк народився 28 лютого у місті Коростишів Житомирської області. Навчався в національній академії Служби безпеки України за спеціальністю “правознавство”. Брав участь в АТО, має кілька нагород, зокрема нагрудні знаки “За відвагу” і “За доблесть”.

З 13 березня 2020 року по 26 липня 2021 року очолював посаду першого заступника голови СБУ, начальника ГУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

16 лютого його призначили заступником Міністра внутрішніх справ, але вже 3 березня його повернули на посаду першим заступником голови Служби безпеки України. Малюк став в.о. голови СБУ 18 липня 2022 року після звільнення попереднього очільника відомства Івана Баканова.