Про це повідомив голова Київського метрополітену Віктор Брагінський.
Він зазначив, що проголосували 170 646 користувачів.
За результатами голосування, станція “Берестейська” має називатися “Бучанська”, станція “Площа Льва Толстого” повинна бути перейменована на честь Василя Стуса, “Героїв Дніпра” має стати “Героїв України”, “Мінська” — “Варшавською”, а “Дружби народів” — “Ботанічною”.
Проєкт рішення підготують найближчим часом для розгляду на засіданні Київської міської ради.
«Василя Стуса» замість «Площа Льва Толстого»: Завершено голосування за нові назви для станцій київського метро // 5 фото
- Нагадаємо, що Київська міська рада опублікувала перелік пропозицій вулиць, які згідно з рішенням № 4571/4612 від 15 квітня 2022 року необхідно перейменувати. У списку знаходяться вулиці названі іменами та прізвищами радянських діячів. Проте у запропонованому переліку присутні імена українських радянських письменників, акторів, співаків, які відтепер також опинилися під загрозою зникнення з мапи міста.
- Також сквер на вулиці Якубовського у столиці має неофіційну назву “дружби Києва та Москви”, оскільки у центрі скверу раніше стояв відповідний пам’ятник. Проте мер Києва Віталій Кличко заявив, що сквер буде офіційно перейменовано на “Героїв Маріуполя”.