Про це повідомив голова Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Він зазначив, що проголосували 170 646 користувачів.

За результатами голосування, станція “Берестейська” має називатися “Бучанська”, станція “Площа Льва Толстого” повинна бути перейменована на честь Василя Стуса, “Героїв Дніпра” має стати “Героїв України”, “Мінська” — “Варшавською”, а “Дружби народів” — “Ботанічною”.

Проєкт рішення підготують найближчим часом для розгляду на засіданні Київської міської ради.

  • «Василя Стуса» замість «Площа Льва Толстого»: Завершено голосування за нові назви для станцій київського метро

  • «Василя Стуса» замість «Площа Льва Толстого»: Завершено голосування за нові назви для станцій київського метро

  • «Василя Стуса» замість «Площа Льва Толстого»: Завершено голосування за нові назви для станцій київського метро

  • «Василя Стуса» замість «Площа Льва Толстого»: Завершено голосування за нові назви для станцій київського метро

  • «Василя Стуса» замість «Площа Льва Толстого»: Завершено голосування за нові назви для станцій київського метро

«Василя Стуса» замість «Площа Льва Толстого»: Завершено голосування за нові назви для станцій київського метро // 5 фото