Ватикан об'єднав зусилля з технічними гігантами Microsoft і IBM у розробці етичних принципів для розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідний документ був представлений сьогодні на науковому форумі в Римі, організованому Ватиканом. Захід відвідали президент Microsoft Бред Сміт та віце-президент IBM Джон Келлі.

Документ декларує, що штучний інтелект повинен поважати недоторканність приватного життя, працювати надійно, прозоро і неупереджено, а також враховувати права людини.

Ватикан, Microsoft і IBM виступають за “етичний розвиток” штучного інтелекту і закликають до регулювання таких технологій, як розпізнавання облич.

На конференції зачитали звернення Папи Римського Франциска, який не зміг відвідати захід через хворобу. У зверненні понтифік висловив стурбованість з приводу неконтрольованого поширення технологій штучного інтелекту. Він також закликав до “етичної розробки” алгоритмів. Папа Римський попередив про небезпеку використання штучного інтелекту для отримання даних у комерційних або політичних цілях (часто без відома окремих осіб).

“Ця асиметрія, завдяки якій дехто знає про нас все, а ми нічого не знаємо про них, притупляє критичне мислення і свідому волю… Нерівність значно збільшується; знання і багатство накопичуються в декількох руках із серйозними ризиками для демократичних суспільств”, – наголосив понтифік у своєму зверненні.

У спільному документі Ватикану, Microsoft і IBM, серед іншого, згадуються конкретні потенційні зловживання технологією розпізнавання облич.

“Необхідно заохочувати нові форми регулювання, щоб сприяти прозорості та дотриманню етичних принципів, особливо щодо передових технологій, які мають більш високий ризик впливу на права людини, таких як розпізнавання облич”, – сказано в документі.

Поки незрозуміло, чи приєднаються до ініціативи інші технологічні компанії, а також як сторони, котрі підписали документ, будуть реалізовувати задекларовані принципи.