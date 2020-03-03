Ватикан вирішив відкрити свої архіви часів Другої світової війни, пов'язані з діяльністю Папи Римського Пія XII.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Досі архіви трималися в таємниці на тлі підозр, що Пій XII, який очолював католицьку церкву з 1939 по 1958 роки, закривав очі на трагедію Голокосту.

Пія XII іноді називали “папою Гітлера”. Деякі історики стверджують, що понтифік знав про масові вбивства євреїв нацистами, але не вживав жодних дій.

У Ватикані ж наполягають, що Пій XII вів негласну роботу для порятунку євреїв.

Прояснити ситуацію допоможуть архівні документи. Вивчати їх готові десятки вчених, серед яких співробітники музею Голокосту у Вашингтоні, а також професор історії університету Мюнстера Хуберт Вольф.

“Немає сумнівів в тому, що папа знав про масові вбивства євреїв”, – зазначив з цього приводу Вольф.

Як розповів префект Ватиканського архіву єпископ Серджіо Пагано, документи часів Другої світової війни налічують мільйони сторінок. Вони відсортовані за тематичним принципом у 121 розділ.

Всі місця в приміщенні, призначеному для вивчення документів, заброньовані вченими до кінця року.

Рішення про відкриття архіву рік тому прийняв нинішній Папа Римський Франциск. Він наголосив, що “церква не боїться історії”.

За словами понтифіка, папство Пія XII було відзначено “моментами серйозних труднощів, болісних рішень людської і християнської розсудливості, які для деяких могли здаватися стриманістю”.

Папа Пій XII – одна із найбільш суперечливих постатей в історії католицької церкви. До інтронізації його звали Еудженіо Пачеллі. У 1920-х роках він в сані кардинала був призначений апостольським нунцієм в Німеччину. На його очах нацисти прийшли до влади в цій країні.

За словами вчених, в архівах є документи, в яких Пія XII інформують про існування концтаборів нацистів. Однак відповідей понтифіка на ці послання поки що ніхто не бачив.

У істориків також накопичилося багато запитань щодо “щурячих стежок” (маршруту для втечі нацистів у країни Південної Америки після закінчення війни, організованого деякими представниками духовенства католицької церкви).