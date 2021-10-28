Про це повідомляє AP.

Під час прямої трансляції показали тільки момент, коли у двір Апостольського палацу заїхав кортеж Байдена. Після цього відео зупинили й повідомили, що далі не транслюватимуть.

Офіційний представник Ватикану Маттео Бруні пояснив, що трансляція була запланована, але через пандемію коронавірусу тепер показують тільки початок зустрічі, а не всю бесіду. Зокрема, очікувалося, що покажуть вітальні промови Папи та Байдена в тронному заді, а також, як лідери сядуть за стіл переговорів у Бібліотеці Ватикану. Бруні не зміг пояснити, чому Ватикан анонсував трансляцію зустрічі Папи та Байдена, а потім скасував її.

Журналісти, які отримали акредитацію на цю зустріч, після візиту отримають лише відредаговані світлини.

Варто зазначити, що це третя зустріч Байдена та Папи Франциска, але перший його візит у Ватикан в статусі президента США. Власне Байден – парафіянин католицької церкви.

Раніше Ватикан транслював у прямому ефірі візити іноземних політичних лідерів. Зокрема, зустріч Папи з 45-м американським президентом Дональдом Трампом. У Білому домі з цього приводу заявили, що зробили все можливе, аби в Бібліотеку Ватикану пустили хоча б кількох журналістів, які прилетіли разом з Байденом, однак безрезультатно.

Католицька церква категорично не підтримує Байдена у двох питаннях – стосовно захисту прав секс-меншин (ЛГБТК+) та стосовно дозволу на аборти (протестант Дональд Трамп став першим американським лідером, який був категорично проти та навіть брав участь в акціях протесту проти абортів). При цьому, президент Байден, як і Папа римський Франциск – представники ліберального християнства, “орієнтованого не стільки на сексуальну політику, скільки на расову нерівність, зміни клімату та бідність”.