Управління майном Апостольського Престолу складає повний опис італійських володінь Ватикану, який можливо буде сформований до весни.

Про це повідомляє AFP.

Список буде сформовано приблизно до весни.

Відповідальний за централізацію активів Ватикану єпископ Нунціо Галантіно поскаржився, що вже втомився від “сенсаційних” історій ЗМІ про багатства Ватикану. Він наголосив, що дані, згідно з якими велика частка нерухомості в Римі належить католицькій церкві та Ватикану, неправдиві.

Як наголошується, в Італії управління керує орендою 2,4 тис. квартир і 600 офісами й магазинами.

Водночас нерухомість Престолу в Парижі оцінюють у 722,1 мільйона доларів. Ватикан має 737 об’єктів нерухомості у французькій столиці: у центрі, навколо бульвару Сен-Мішель, Одеон чи Єлисейських полів.

У Лондоні площа 27 об’єктів становить 4,6 тис. квадратних метрів вартістю приблизно 108,5 млн євро (131,4 млн доларів). Вони розташовані на площі Сент-Джеймс, Кенсінгтон та Нью-Бонд-стріт.

Фото: AFP

У Швейцарії, особливо в Женеві й Лозанні, в Апостольського Престолу 140 об’єктів площею 16 тисяч квадратних метрів і вартістю понад 110 мільйонів доларів.

В Італії Управління керує орендою 2,4 тис. квартир та 600 офісів та магазинів. Це принесло Ватикану 99 мільйонів євро (119,9 мільйона доларів) у 2019 році.

“Близько 15% продається на відкритому ринку, 30% за субсидованими ставками, особливо для співробітників і пенсіонерів, а інші зайняті установами Ватикану або безкоштовно надаються школам або університетам”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, церковне відомство, яке відповідає за місіонерську роботу Церкви, керує ще сотнями квартир, які попередньо залучають 3-4 мільярди євро (3,6-4,8 мільярда доларів).