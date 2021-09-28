Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Правило почне діяти 1 жовтня. Ті, хто не приходитимуть на роботу, бо в них немає щеплень чи результатів тесту, будуть вважатися “відсутніми без поважної причини” й не отримуватимуть зарплатню за цей день.

Про це у Ватикані оголосили після того, як деякі працівники почали відмовлятися від вакцинації “з релігійних мотивів”. У Ватикані пояснили, що не вважають щеплення проти коронавірусу – “гріхом”, тому вводять однакові правила для всіх.

Наразі у Ватикані повідомили, що жодних винятків зі списку тих, хто має зробити щеплення – немає. Однак, це ще мають обговорити у Державному секретаріаті та департаменті охорони здоров’я Ватикану.

До слова, Папа римський Франциск вже зробив щеплення проти коронавірусу та закликав вірян вакцинуватися. Він назвав вакцини “актом любові” в рекламі.