Народні депутати від "Слуги народу" посварилися в Мережі і обмінялися "люб'язностями". Першопричиною стала ситуація навколо Конституційного суду України і прийнятого ним рішення з приводу декларування.

Все почалося з публікації нардепа Євгенія Шевченка в Telegram.

Він оголосив, що в історії України не було більшої неповаги до КСУ, ніж “від депутатів-адептів Держдепу і Сороса”.

Після цього Шевченко згадав нардепа від “СН” Віталія Безгіна, який критикував рішення КСУ щодо скасування відповідальності для посадових осіб за помилкове декларування.

Шевченко назвав Безгіна “яскравим представником цієї групи”, “убогою істотою” і “безмозким”. Крім того, він висловив думку, що президенту Володимиру Зеленському час приймати “кадрові рішення”, оскільки “з антисоціальними виродками, типу Безмозкого”, не вийде “мир в Україні влаштувати”.

Народний депутат Безгін відреагував на образи на своїй сторінці в Facebook. Він назвав нардепа Шевченка “ватним клоуном”, який “перетнув межу”, а також “інтелектуально обмеженою істотою”.

“Пропоную тобі усі свої претензії спробувати висловити в обличчя на фракції, а не тишком-нишком у Telegram-каналі. Розумію, що тобі важко даються рівняння складніші за 2+2, але зокрема і тебе обирали, щоб ти захищав інтереси Української держави та її громадян. І якщо так станеться, що клепки вистачить усвідомити це, то стануть очевидними факти, що: ніякого миру на умовах країни-агресора ніколи не буде, як і виконання їхніх вимог щодо особливого статусу в Конституції та проведення виборів до контролю над кордоном. Бо їхні умови – це не про мир, а про знищення нашої держави. Якщо рішення КСУ шкодять інтересу української держави та мають відверті ознаки порушення процедур, то адекватні народні депутати мають казати про це публічно і єднатись у захисті інтересів громадян. Хоча, тут ключове слово – адекватні”, – написав Безгін, звертаючись до Шевченка.

Під цією публікацією Безгіна розгорілася справжня дискусія серед “слуг народу”. Ряд нардепів виступили на підтримку Безгіна.

Так, депутат Ігор Фріс повідомив, що “публічно кається” за те, що потиснув руку Шевченку. А Ольга Василевська-Смаглюк похвалилася, що “послала його в *опу” в мікрофон на засіданні фракції.

Депутат Ігор Василів назвав Шевченка “ватою”, і його підтримала депутат Єлизавета Богуцька.

“Прийшов” у коментарі до Безгіна і сам Шевченко – він був “лаконічний”:

Безгін відповів Шевченку в коментарях, звернувши увагу на той факт, що через рішення КСУ президент Володимир Зеленський скликає РНБО:

Також у коментарях почали обговорювати, чи можна взагалі виключити нардепа Шевченка зі “Слуги народу”. Хтось почав згадувати “факти з біографії” нардепа: