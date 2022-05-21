Про це заявив секретар з міжнародних відносин Ватикану архієпископ Пол Річард Галлагер 20 травня у Києві, під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
За словами Галлагера, Ватикан готовий посприяти проведенню мирних перемовин України та Росії. Проте для цього потрібно, щоб до Святого Престолу з відповідним проханням звернулись і з Києва, і з Москви.
“Будь-яка посередницька діяльність вимагає запрошення всіх сторін. Якщо Ватикан отримає запрошення від України та Росії щодо допомоги переговорному процесу у будь-який можливий спосіб… Ми б це вітали та намагались усіляко допомогти”, – сказав представник Святого Престолу.
Він також додав, що повернувшись до Ватикану розповість Папі Франциску про біль та страждання українського народу, який вбиває Росія.
- Нагадаємо, 11 травня Папа Римський Франциск зустрівся з дружинами двох українських військових, які тримають оборону на оточеному маріупольському металургійному заводі “Азовсталь”.
- Також Папа Римський Франциск закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути “вівтарем Путіна”. Своїми, найрішучішими на сьогодні, словами на адресу патріарха Франциск також розкритикував Кирила за те, що він схвалив заявлені РФ причини для вторгнення в Україну.
- Раніше повідомлялось, що Папа Римський Франциск запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися, однак той не відповідає на запрошення.