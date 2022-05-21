Святий Престол готовий бути посередником у перемовних України та Росії щодо припинення повномасштабної війни. Однак для цього потрібно виконати одну умову, наголосили у Ватикані.

Про це заявив секретар з міжнародних відносин Ватикану архієпископ Пол Річард Галлагер 20 травня у Києві, під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За словами Галлагера, Ватикан готовий посприяти проведенню мирних перемовин України та Росії. Проте для цього потрібно, щоб до Святого Престолу з відповідним проханням звернулись і з Києва, і з Москви.

“Будь-яка посередницька діяльність вимагає запрошення всіх сторін. Якщо Ватикан отримає запрошення від України та Росії щодо допомоги переговорному процесу у будь-який можливий спосіб… Ми б це вітали та намагались усіляко допомогти”, – сказав представник Святого Престолу.

Він також додав, що повернувшись до Ватикану розповість Папі Франциску про біль та страждання українського народу, який вбиває Росія.