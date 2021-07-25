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Ватикан вперше розкрив дані про свою нерухомість в Італії та за кордоном

Ватикан вперше оприлюднив детальну інформацію про свою нерухомість - він володіє 5 171 об'єктом в Італії та за кордоном.

Неділя, 25 липня 2021, 14:56

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Інформацію про нерухомість розкрили у фінансовому звіті за 2020 рік Святого Престолу та першому в історії бюджеті Управління майном Апостольського престолу (APSA). Фінансова звітність містить понад 50 сторінок.

Ватикан володіє 4 051 об’єктом нерухомості в Італії та 1 120 – за кордоном. При цьому APSA не враховувало посольства Ватикану по всьому світу.

14% усіх об’єктів в Італії здавали в оренду за ринковими цінами. Абсолютна більшість нерухомості здавалася за заниженими цінами. Серед орендаторів були службовці церкви. 40% об’єктів були інституційними будівлями: школами, монастирями та лікарнями.

Ватикан володіє нерухомістю в елітних районах Лондона, Женеви, Парижа та Лозанни.

За даними окремого звіту Святого Престолу, у 2020 році у Ватикану був дефіцит у 64,8 мільйона євро, а у 2019 році — 79,2 мільйона євро. Ці дефіцити стосуються бюджету Центральної адміністрації церкви (Курія), яка налічує 1,3 мільярда членів та Папу Римського. Місто Ватикан разом з банком та музеями має окремий бюджет.

Торішній дефіцит компенсували коштом фонду пожертв на допомогу Папі. 

Додамо, що фінансові звіти опублікували напередодні судового процесу над 10 людьми, яких підозрюють у розкраданні, відмиванні грошей, шахрайстві та зловживанні службовим становищем.

Одним з фігурантів справи став 73-річний кардинал Анджело Беччіу, якого у вересні 2020 року звільнили.

Основні звинувачення проти кардинала Беччіу пов’язані з передбачуваним передаванням грошей і контрактів компаніям або благодійним організаціям, контрольованим його братами (на їхньому рідному острові Сардинія).

Теги: нерухомість, ватикан

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