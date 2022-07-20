Майже через місяць після того, як група німецьких інтелектуалів, діячів культури та публіцистів закликала покінчити з військовим конфліктом в Україні шляхом дипломатичних домовленостей і погодити режим припинення вогню, майже 100 експертів зі Східної Європи з різних країн виступила з критикою цього звернення.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на відкритий лист із закликом якнайшвидше постачати важке озброєння Україні.

96 політологів, істориків і політиків, що спеціалізуються саме на східноєвропейському регіоні, зайняли жорстку позицію щодо більш ніж 20 підписантів червневого призову про припинення вогню, ставлячи під сумнів їхню компетентність: жоден з них досі “не звертав на себе уваги глибокою залученістю у російсько-українські відносини”.

Оскільки йдеться про війну між Україною та РФ, серед авторів першого відкритого листа під назвою “Перемир’я – зараз!” “вражає повна відсутність дослідників української та/або російської політики, армії, історії та культури”, йдеться у зверненні “тяжке озброєння зараз!”, яке підписали, зокрема, історики Андреас Каппелер (Відень) і Тімоті Снайдер (Нью- Хейвен у США), німецькі “зелені” політики Ребекка Хармс і Марілуїзе Бек, колишній посол Німеччини в Москві Ернст-Йорг фон Штудніц та багато інших.

Критики зазнала, зокрема, ідея про “обмеження військово-технічної допомоги Україні” і пов’язану з цим надію на “продуктивні переговори з РФ” – у них фахівці зі Східної Європи бачать неправильний підхід до “стримування російського імперіалізму”. Викликає занепокоєння, що “масове позбавлення власності, депортація, нанесення каліцтв і вбивства цивільного населення на окупованих Москвою у 2022 році територіях України”, “очевидно, другорядні” для тих, хто підписав заклик про припинення вогню.

“Переговори та припинення вогню, звісно, ​​у принципі необхідні”, – погоджується ініціатор нового звернення, експерт Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд в інтерв’ю Redaktions Netzwerk Deutschland.

Однак, за його словами, важка зброя потрібна Україні якнайшвидше і більше не лише з тактичних міркувань, а й зі стратегічних, на майбутнє, оскільки вона ще довго не буде інтегрована у військові союзи.