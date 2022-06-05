Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

“У брата тяжке поранення голови та ока. Бувши у комі, іноді приходити до тями; лікарі кажуть, що зараз стабільний”, – написав Найєм.

Він зазначив, що його брата доставлено до обласної лікарні ім. Мечнікова у Дніпрі, де готують до операції.

Найєм також подякував усім за допомогу.

Раніше про поранення Масі Найєма повідомив режисер та військовий Олег Сенцов.

Довідка. З 2015 року до 2016 року Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України. 17 квітня Наєм підтвердив, що повернувся до лав ЗСУ: “Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє”, – написав він у Facebook.