Відомий адвокат та військовий Масі Найєм отримав важке поранення на фронті. Він доставлений до обласної лікарні Дніпра, де його готують до операції.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

“У брата тяжке поранення голови та ока. Бувши у комі, іноді приходити до тями; лікарі кажуть, що зараз стабільний”, – написав Найєм.

Він зазначив, що його брата доставлено до обласної лікарні ім. Мечнікова у Дніпрі, де готують до операції.

Найєм також подякував усім за допомогу.

Раніше про поранення Масі Найєма повідомив режисер та військовий Олег Сенцов.

Довідка. З 2015 року до 2016 року Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України. 17 квітня Наєм підтвердив, що повернувся до лав ЗСУ: “Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє”, – написав він у Facebook.