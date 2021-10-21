Наразі в Україні важко спрогнозувати, коли чекати на пік захворюваності на коронавірус, навіть з огляду на рекордні добові показники, адже вірус поширюється дуже агресивно.

Про це у коментарі #Буквам повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги Оксана Дмитрієва.

“Наразі неможливо прогнозувати, коли в Україні очікувати пік захворювання на коронавірус, адже ми бачимо, наскільки агресивним є цей вірус. Дуже високими темпами все йде. Крім того, це не лише у нас, темпи зростають і по всій Європі. Коли буде спад – теж неможливо спрогнозувати”, – зазначила народна депутатка.

За її словами, наразі заповненість ліжок у лікарнях країни становить 65%:

“Йшлося, щоб розгортати другу чергу лікарень для хворих. Варто розуміти, що це за цифра 65%: це в одній лікарні може бути 100-відсоткова заповненість, а в іншій на 20%. Тобто міські голови мають самостійно дивитися на ситуацію і приймати рішення”.

Оксана Дмитрієва підкреслила важливість вакцинації саме для того, щоб мінімізувати ризики виникнення важкого перебігу хвороби: “Не треба сподіватися на те, що ви перехворіли та маєте антитіла. Все одно варто йти й робити щеплення. Вакцинація – це єдине, що зможе послабити цей пік захворюваності та зменшити навантаження на лікарні”.

За словами народної депутатки, лише незначний відсоток людей із щепленням потрапляє до лікарень, проте не у реанімаційні відділення.

“Головний лікар швидкої допомоги у Львові сказав, що такого напливу пацієнтів ще не було. В реанімаціях дуже важкі хворі… І всі вони не вакциновані. Лише 3% з усіх госпіталізованих мають щеплення, і ці люди не в реанімаціях, а у звичайних відділеннях. Вікова категорія людей, які знаходяться у реанімаціях – це від 40 років”, – зазначає заступниця голови комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги Оксана Дмитрієва.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксовано 22 415 нових випадків COVID-19. Цей показник є рекордним.