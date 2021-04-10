На чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Москві українка Ірина Деха виборола "золото" у ваговій категорії до 76 кг.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Харків’янка змогла підняти 113 кг у ривку, та 135 кг у поштовху, а в сумі двоборства підняла 248 кг. Таким чином українка стала абсолютною чемпіонкою континенту. “Срібло” та “бронзу” дісталися росіянкам – Ірині Сотієвій та Анастасії Романовій.

Ірина Деха вже вдруге стала чемпіонкою Європи. Перший раз цей титул вона здобула у 2016 році.