Про це повідомляє пресслужба НОК України.
Харків’янка змогла підняти 113 кг у ривку, та 135 кг у поштовху, а в сумі двоборства підняла 248 кг. Таким чином українка стала абсолютною чемпіонкою континенту. “Срібло” та “бронзу” дісталися росіянкам – Ірині Сотієвій та Анастасії Романовій.
Ірина Деха вже вдруге стала чемпіонкою Європи. Перший раз цей титул вона здобула у 2016 році.
- Українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті нагороди у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонаті Європи, який проходить в Москві.