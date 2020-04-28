Щороку громадська спілка “Освіторія” проводить дослідження ролі вчителя в українському суспільстві. Ще у 2017 році “Освіторія” привезла до України вчительський Оскар — премію Global Teacher Prize Ukraine для найкращого вчителя-новатора країни. Головна ж мета премії — підняти престиж вчительської професії, представники якої в усьому світі часто почуваються недооціненими.

Щоб визначити, що думають українці про роль учителя, дослідницька компанія Kantar Україна на замовлення “Освіторії” опитала 1000 респондентів з усіх регіонів віком від 18 до 55 років, які представляють міське населення України, що користується інтернетом.

Роботу вчителя респонденти оцінюють як важливу, але не впевнені, що її цінують. Цього року 83,2 % українців визнали, що вчителі важливі — і це на 3% менше, ніж торік. Разом з тим, зросла частка респондентів, які відзначили, що українське суспільство мало цінує своїх педагогів: 38,7 % проти 26,7 % минулого року. Цікаво, що на відміну від юнацтва, респонденти віком 30–40 років набагато частіше відповідають, що вчительська праця таки цінується.

“Розрив між визнанням важливості ролі вчителів та рівнем їхньої оцінки у суспільстві і є головним мотиватором нашої роботи, — коментує Зоя Литвин, очільниця “Освіторії” та засновниця національної премії Global Teacher Prize Ukraine, — лише вчитель, якого суспільство поважає, зможе виховати успішне покоління дітей та націю без комплексу меншовартості.”

Найкращим показником ефективності роботи вчителя 89,2 % опитаних вважають “досягнення та особистісний розвиток кожного учня”. Лише 4,6 % опитаних сказали, що ефективна робота вчителя — це “гарні оцінки учнів”, і 2,7 % — “відповідність уроків навчальній програмі”. Також, респонденти відповідали запитання про роль та головне завдання вчителів. Так, для 47,5 % вчитель — перш за все фахівець, який має виконувати свої професійні обов’язки, а 46,3 % бачать вчителя як ментора і наставника, який має підтримувати учнів і допомагати їм.

Більшість українців погодились, що головні завдання педагога полягають у допомозі учням у розвитку вмінь та навичок, в заохоченні учнів до навчання та зацікавленні матеріалом, в розвитку здібностей та талантів (51,5 %, 49,6 % та 42,5 % відповідно). Лише 9,4 % відповіли, що завдання вчителя — стежити за успішністю учнів та результатами їхнього навчання. Водночас, тільки 8,1 % вірять, що вчитель має вести за собою і показувати приклад для наслідування.

“За результатами ми бачимо підтримку нового бачення ролі вчителя і відхід від розуміння освіти як процесу пасивного отримання знань,” — говорить Світлана Хобта, менеджерка проєкту в Kantar. За словами експертки, позитивна оцінка ролі вчителя відповідає сприйняттю системи освіти в нашому суспільстві в цілому, і за рівнем довіри, якості роботи, темпами реформування система освіти є одним із лідерів серед інших інституцій України.

При цьому, більшість опитаних не хотіли б, щоб їхня дитина стала вчителем. На це запитання 49,9 % опитаних відповіли “ні”, і лише 9,4% відповіли “так”.

Згідно з дослідженнями Varkey Foundation та OECD, в освітніх супердержавах рейтинг вчительської професії високий. Наприклад, у Канаді 36% батьків заохочують своїх дітей ставати вчителями, а серед держав, де педагоги найбільше відчувають, що їх цінують — Сінгапур, Фінляндія, Нова Зеландія та Канада.

Щоб підняти престиж вчительської професії в Україні, громадська спілка “Освіторія” щороку проводить національну премію Global Teacher Prize Ukraine. За роки існування премії кожен 6-й українець змінив свою думку щодо престижності роботи вчителів на краще.

“Переконана: якщо провести дослідження після карантину, цифри опитування з важливості вчителів будуть дорівнювати цілому — ста відсоткам! Принаймні, такі відчуття у мене, батьків однокласників мого сина Матвія й усіх батьків, кого я знаю. Карантин проявив, хто насправді є авторитетом у наших дітей. Головні люди у їхньому житті — вчителі! Пишаюся тими родинами, які підтримують вчителів та їхню вагу для дітей,” — підсумувала кураторка премії, українська журналістка Наталя Мосейчук.

Подати заявку на премію або номінувати улюбленого вчителя можна на сайті globalteacherprize.org.ua до 1 серпня 2020 року. Переможець отримує 250 000 гривень та можливості для навчання та розвитку.

Премію Global Teacher Prize Ukraine підтримують Microsoft, агроіндустріальний холдинг МХП, Zagoriy Foundation та Програма сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Компанія “Делойт” в Україні виступає партнером премії та забезпечує прозорість процесу голосування.

Більш розгорнуті результати дослідження можна прочитати на osvitoria.media.

Контактна особа: Жанна Дуфіна, +380632619077, [email protected]