«Важливий доказ»: Навальний вимагає повернути йому одяг, знятий в лікарні Омська

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли бойовою речовиною з групи "Новачок", вимагає від правоохоронців з РФ повернути йому одяг, знятий в лікарні Омська.

Про це він написав у своєму блозі.

“Мене зараз цікавить одне: мій одяг. А саме той одяг, в якому я був в день отруєння 20 серпня. 30 днів “дослідчої перевірки” були використані для того, щоб ховати цю найважливішу доказ. Перед тим, як дозволити мене відвезти до Німеччини , весь одяг з мене зняли, і відправили абсолютно голого. З урахуванням того, що на моєму тілі “Новачок” був виявлений, і контактний спосіб зараження досить імовірний, мій одяг – дуже важливий речовий доказ”, – зазначив Навальний.

Він наголосив, що відведені за законом 30 діб дослідчої перевірки минули.

“Я вимагаю, щоб мій одяг акуратно упакували в целофановий пакет і повернули мені. А далі можете продовжити обговорювати на ток-шоу, що у мене був напад діабету, та й той, швидше за все, влаштували мені співробітники ФБК”, – додав опозиціонер.