Covid-19 Україна

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«Важливий доказ»: Навальний вимагає повернути йому одяг, знятий в лікарні Омська

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли бойовою речовиною з групи "Новачок", вимагає від правоохоронців з РФ повернути йому одяг, знятий в лікарні Омська.

Понеділок, 21 вересня 2020, 17:36

Про це він написав у своєму блозі.

“Мене зараз цікавить одне: мій одяг. А саме той одяг, в якому я був в день отруєння 20 серпня. 30 днів “дослідчої перевірки” були використані для того, щоб ховати цю найважливішу доказ. Перед тим, як дозволити мене відвезти до Німеччини , весь одяг з мене зняли, і відправили абсолютно голого. З урахуванням того, що на моєму тілі “Новачок” був виявлений, і контактний спосіб зараження досить імовірний, мій одяг – дуже важливий речовий доказ”, – зазначив Навальний.

Він наголосив, що відведені за законом 30 діб дослідчої перевірки минули.

“Я вимагаю, щоб мій одяг акуратно упакували в целофановий пакет і повернули мені. А далі можете продовжити обговорювати на ток-шоу, що у мене був напад діабету, та й той, швидше за все, влаштували мені співробітники ФБК”, – додав опозиціонер.

  • 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
  • 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
  • 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
  • Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
  • 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.
  • 10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
  • 15 вересня Навальний опублікував фото і написав, що вже дихає самостійно.
  • Пізніше стало відомо, що Олексія Навального отруїли до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли номері готелю Xander.
Теги: Олексій Навальний, Новачок, отруєння, правоохоронці, РФ

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