Президент Володимир Зеленський заявив, що в плівках, де нібито обраний президент США Джо Байден розмовляє з нібито п'ятим президентом України Петром Порошенком, найбільшою проблемою є сама можливість вести запис в кабінеті президента.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Axios на платформі HBO, повідомляє Офіс президента.

“Я знаю, звучало, що тема сина Байдена – це найголовніше. І через ті записи, які потім були опубліковані, телефонної розмови за часів Порошенка, де начебто пан Байден розмовляє з паном Порошенком… Для мене найголовнішим у цьому випадку було зрозуміти, як в принципі може щось записуватися в кабінеті Президента України. Це найголовніша проблема. Тому що це – руйнування інституту президентства в Україні”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що саме через це було відкрито кримінальну справу.

“Плівки Деркача”

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко зазначив, що “п’ята колона” Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.

Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього – сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Після публікації плівок в американській пресі з’явилися повідомлення про те, що Володимир Зеленський знову став фігурантом в американському передвиборчому суперництві між Джо Байденом і Дональдом Трампом.

21 травня Комітет Сенату Конгресу США попросив надати документи про роботу Хантера Байдена, сина ексвіцепрезидента Джо Байдена, в української енергетичної компанії Burisma.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий не так давно був звільнений з органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб зіпсувати відносини між двома країнами.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи скандальні плівки, заявив, що це — “не останній дзвінок”, який буде опубліковано, і цим мають займатися правоохоронці.

Вже у червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.