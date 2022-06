Про це інформує американський телеканал CNN.

Так, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що дуже задоволена схваленням лідерами. За її словами, це був хороший день для Європи. Водночас наголосила, що Україні, Молдові та Грузії потрібно попрацювати, перш ніж перейти до наступного етапу процесу.

“Я знаю, що вони будуть рухатися швидко. Вони знають, наскільки це важливо для їхньої демократії, економіки та громадян”, – написала вона у Twitter.

За її словами, це рішення зміцнює усіх. Також зміцнює Україну, Молдову та Грузію проти російського імперіалізму, і ЄС, тому що це ще раз показує світові силу та єдність перед обличчям зовнішніх загроз.

Very pleased with the Leaders’ endorsement of our Opinions 🇺🇦🇲🇩🇬🇪 all have work to do before moving to the next stage of the process. I know that they will move swiftly.

They know how crucial this is for their democracies, their economies and their citizens. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола привітала народ України та Молдови. Вона зауважила, що рішення дало надію.

On the right side of history. Congratulations to the people of #Ukraine 🇺🇦 and #Moldova 🇲🇩. Today we gave hope. For freedom, for democracy, for our future. This is #Europe‘s moment. — Roberta Metsola (@EP_President) June 23, 2022

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррелль зауважив, що це рішення “ознаменує початок довгої дороги, по якій ми пройдемо разом”, і заявив що “Україна переможе. Європа переможе”. Боррель переконаний, що український народ належить до європейської родини. Майбутнє України за ЄС.

Ukraine will prevail. Europe will prevail. Today marks the beginning of a long journey that we will walk together. The Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU. We stand together for peace. My message with @DmytroKuleba. pic.twitter.com/1BrgBbD7vD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2022

Тим часом прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш зазначив, що Європейська рада прийняла історичне рішення надати Україні та Молдові статус держави-кандидата ЄС. Він назвав рішення наступним кроком до європейської мрії.

“Ми будемо пліч-о-пліч з вами в подальшому процесі євроінтеграції – підтримувати та ділитися нашим досвідом”, – запевнив він.

Today #EUCO took a historic decision to grant the #EU candidate state status to Ukraine and Moldova. It is the next step in their European dream. We will be side by side with you in the further European integration process – supporting and sharing our experience.

🇺🇦🇲🇩🇪🇺 — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) June 23, 2022

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це є великою перемогою України та Європейського Союзу.

“Це дуже важливе і своєчасне рішення”, – наголосив він.

Big victory for Ukraine and for the European Union! European leaders agreed on providing 🇪🇺 candidate status for 🇺🇦. Very important and timely decision. Lithuania 🇱🇹 will support Ukraine on its way forward to 🇪🇺 membership. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 23, 2022

Водночас президент Румунії Клаус Йоганніс назвав крок “історичним досягненням” і рішенням, яке “несе надію та віру в майбутнє ЄС для людей цих країн і велику відповідальність для їхніх лідерів”.

Historic achievement today, as #EUCO grants candidate status for Ukraine 🇺🇦 and the Republic of Moldova 🇲🇩. Reached this outstanding decision following 🇷🇴 strong support and intense demarches. Also granting European perspective to Georgia 🇬🇪 with important steps ahead. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 23, 2022

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сьогоднішнє рішення надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС є “сильним сигналом для Росії”.

“Надіслане дуже чітке, і ми щойно також побачили його у президента Зеленського. Це дуже сильний меседж, який відповідає тому, що робила наша Європа з першого дня конфлікту. Це означає: реагувати швидко, історично та об’єднано. Через санкції, через макроекономічну, військову та фінансову підтримку Україні. А тепер ще й через цей політичний жест”, – відзначив Макрон.

Він пояснив, що сильна об’єднана Європа “виконала це завдання”.