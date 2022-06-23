Про це інформує американський телеканал CNN.

Так, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що дуже задоволена схваленням лідерами. За її словами, це був хороший день для Європи. Водночас наголосила, що Україні, Молдові та Грузії потрібно попрацювати, перш ніж перейти до наступного етапу процесу.

“Я знаю, що вони будуть рухатися швидко. Вони знають, наскільки це важливо для їхньої демократії, економіки та громадян”, – написала вона у Twitter.

За її словами, це рішення зміцнює усіх. Також зміцнює Україну, Молдову та Грузію проти російського імперіалізму, і ЄС, тому що це ще раз показує світові силу та єдність перед обличчям зовнішніх загроз.

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола привітала народ України та Молдови. Вона зауважила, що рішення дало надію.

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррелль зауважив, що це рішення “ознаменує початок довгої дороги, по якій ми пройдемо разом”, і заявив що “Україна переможе. Європа переможе”. Боррель переконаний, що український народ належить до європейської родини. Майбутнє України за ЄС.

Тим часом прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш зазначив, що Європейська рада прийняла історичне рішення надати Україні та Молдові статус держави-кандидата ЄС. Він назвав рішення наступним кроком до європейської мрії.

“Ми будемо пліч-о-пліч з вами в подальшому процесі євроінтеграції – підтримувати та ділитися нашим досвідом”, – запевнив він.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це є великою перемогою України та Європейського Союзу.

“Це дуже важливе і своєчасне рішення”, – наголосив він.

Водночас президент Румунії Клаус Йоганніс назвав крок “історичним досягненням” і рішенням, яке “несе надію та віру в майбутнє ЄС для людей цих країн і велику відповідальність для їхніх лідерів”.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сьогоднішнє рішення надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС є “сильним сигналом для Росії”.

“Надіслане дуже чітке, і ми щойно також побачили його у президента Зеленського. Це дуже сильний меседж, який відповідає тому, що робила наша Європа з першого дня конфлікту. Це означає: реагувати швидко, історично та об’єднано. Через санкції, через макроекономічну, військову та фінансову підтримку Україні. А тепер ще й через цей політичний жест”, – відзначив Макрон.

Він пояснив, що сильна об’єднана Європа “виконала це завдання”.