Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Президент США наголосив, що у нього з президентом Зеленським спільне бачення: вільна, незалежна, процвітаюча Україна у безпеці.

Він додав, що Сполучені Штати й надалі допомагатимуть Україні досягати успіху на полі бою:

“Я не думаю, що ми повинні недооцінювати вплив цієї війни на Росію та втрати, які вона зазнає”, — сказав Байден.

Він наголосив: ця зустріч є знаковою не лише для союзників, але й для ворогів. Продемонструвати єдність президентів США та України дуже “важливо” для президента РФ Володимира Путіна, особливо зараз, коли він все більше вдається до терору мирного населення.