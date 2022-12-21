Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Президент США наголосив, що у нього з президентом Зеленським спільне бачення: вільна, незалежна, процвітаюча Україна у безпеці.

Він додав, що Сполучені Штати й надалі допомагатимуть Україні досягати успіху на полі бою:

“Я не думаю, що ми повинні недооцінювати вплив цієї війни на Росію та втрати, які вона зазнає”, — сказав Байден.

Він наголосив: ця зустріч є знаковою не лише для союзників, але й для ворогів. Продемонструвати єдність президентів США та України дуже “важливо” для президента РФ Володимира Путіна, особливо зараз, коли він все більше вдається до терору мирного населення.

“Путін все частіше переслідує цивільні цілі… Цей хлопець, ну… він зазнає поразки… Він зазнав невдачі в минулому, і для нього та для всіх дуже важливо бачити, що ми з президентом Зеленським… об’єднані”, — сказав Байден.

“Америка вітає вас, пане президенте”, – Джо Байден.