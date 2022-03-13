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Важливо відправити винищувачі в Україну – сенатор США

13 березня американський сенатор Роб Портман, співголова Української фракції заявив, що доставка винищувачів в Україну, зокрема МіГ-29, є важливим кроком, оскільки РФ посилює свої атаки на країну.

Неділя, 13 березня 2022, 22:29
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Про це інформує американський телеканал CNN.

“Те, що ми чули безпосередньо від українців, це те, що вони їх дуже хочуть. Вони хочуть мати можливість краще контролювати небо, щоб дати їм шанс на боротьбу”, – наголосив Портман.

Минулого тижня у Пентагоні заявили, що США виступають проти польського плану перекинути винищувачі в Україну через США та німецьку авіабазу “на цей час”. Раніше CNN повідомляв, що члени НАТО висловили стурбованість тим, що надання винищувачів Україні – навіть якщо це буде здійснюватися на двосторонній основі – може сприйматися РФ як безпосередня участь Альянсу у війні. Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США зосереджені на наданні інших протиповітряних систем, які можуть допомогти українцям досягти прогресу.

Портман, який перебуває в Польщі, зазначив, що не впевнений, чому США вагаються з відправкою винищувачів після того, як США вже відправили в Україну іншу військову техніку, зокрема й зенітні ракети Stinger, і заявив, що “літаки також необхідні”.

“Коли ситуація загострюється, український народ вимагає лише можливість захищатися. Дайте їм можливість спробувати зупинити частину цієї переваги РФ в авіаційній силі, щоб мати можливість рятувати життя і, сподіваюся, досягти мирного розв’язання цього питання”, – резюмував Роб Портман.

Теги: винищувачі, допомога Україні, МіГ-29, підтримка України, російсько-українмька війна

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