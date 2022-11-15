Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після розмови з президентом Анджеєм Дудою про вибух у Польщі 15 листопада заявив, що "важливо встановити всі факти".

Про це глава НАТО повідомив у Twitter.

Столтенберг висловив свої співчуття у зв’язку з загибеллю двох осіб.

“НАТО стежить за ситуацією, а союзники проводять уважні консультації. Важливо, щоб усі факти були встановлені”, – зазначив він у дописі.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022

Нагадаємо, що після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Польські ЗМІ оприлюднили неофіційну інформацію про аварію в Пшеводові в Грубешівському районі, який розташований біля кордону з Україною. Як стало відомо, там загинули двоє осіб, на місці перебувають рятувальні служби та представники армії. Причина вибуху поки що невідома.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс констатував, що злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по цивільним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі.

“Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин”, – наголосив він.

Міністерство оборони Естонії також висловило свою чітку позицію щодо інциденту.

“Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею”, – йдеться у дописі оборонного відомства.

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер поінформував, що США “знають про повідомлення преси про те, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною”, але наразі не мають інформації для підтвердження цих повідомлень.

Міністерство оборони повторило, що США “будуть захищати кожен дюйм території НАТО”, поки США чекають додаткової інформації.

Водночас Райдер зауважив, що США “дуже впевнені” у захисті своїх сил у Європі.

“Коли йдеться про захист сил, ми завжди дуже серйозно ставимося до безпеки наших військ, де б вони не служили”, — наголосив він.

Американська розвідка підтвердила, що російський ракетний обстріл української енергомережі спричинив перекидання війни на сусідні країни, вразивши Польщу, яка є членом НАТО, і відключив електроенергію в більшій частині Молдови.

Водночас РФ свою причетність заперечує, а її Міноборони заявляє, що “ударів по цілях біля українсько-польського державного кордону не завдавалося”.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.