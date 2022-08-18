У Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до нашої країни з візитом. Глава української держави зауважив важливість цього візиту, та наголосив, що це "вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни, як Туреччина".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі сторони наголосили на зацікавленості в тому, щоб Туреччина й надалі залишалася надійним партнером України. Лідери обговорили весь комплекс двосторонніх відносин і погодилися, що подальше розширення співпраці між державами посилить обидві сторони.

Президенти дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи. Володимир Зеленський відзначив провідну роль Туреччини й особисто Реджепа Таїпа Ердогана в тому, що ця ініціатива була започаткована та реалізовується. Глава Української держави зазначив, що вона допомагає подоланню глобальної продовольчої кризи.

Зеленський та Ердоган також розглянули питання масштабного викрадення РФ зерна на тимчасово окупованій території України. Зокрема, було вказано на те, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн збіжжя. Сторони погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.

Лідери також обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж з боку РФ, дії якої загрожують катастрофою і Україні, і всьому світу.

За словами Зеленського, місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка й послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення.

“Росія повинна вивести свої війська зі станції негайно”, – наголосив глава української держави.

Окрім цього, лідери торкнулися питань оборонної взаємодії, обговорили перспективи співпраці в цьому напрямку.

Зеленський також висловив сподівання на участь президента Туреччини у другому саміті Кримської платформи.