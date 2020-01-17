Листування чиновників опублікувало видання “Цензор.НЕТ”.
Галина Третьякова є головою комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Гончарук: Дякую, Галочко)) Звичайно не буду. Важлива позиція фракції.
Третьякова: Ми ЗА тебе!
Гончарук: В тобі я не сумніваюся)) Питання – хто МИ?
Третьякова: 70-80%. Працюємо далі. Життя покаже.
Гончарук: Дякую, Галочко.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Сьогодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.