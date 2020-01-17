Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорював свою відставку з народною депутаткою від "Слуги народу" Галиною Третьяковою.

Листування чиновників опублікувало видання “Цензор.НЕТ”.

Галина Третьякова є головою комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Гончарук: Дякую, Галочко)) Звичайно не буду. Важлива позиція фракції.

Третьякова: Ми ЗА тебе!

Гончарук: В тобі я не сумніваюся)) Питання – хто МИ?

Третьякова: 70-80%. Працюємо далі. Життя покаже.

Гончарук: Дякую, Галочко.