Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман безпосередньо замішаний у вбивстві журналіста-дисидента Джамаля Хашоггі, який був підданий тортурам і вбитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це повідомляє CNN.

Два приватних літаки, використані командою вбивць журналіста, належали компанії, якою наслідний принц заволодів менше року тому, повідомляє CNN з посиланням на надсекретні документи судової справи з участю Канади.

Документи, подані в рамках цивільного позову в Канаді на початку цього року, позначені як “цілком таємні” і підписані саудівським міністром.

“За вказівкою його високості князь негайно схвалив виконання необхідних для цього процедур”, – пише міністр.

У позові описується, як в кінці 2017 року був наказ передати право власності на Sky Prime Aviation в фонд національного добробуту Ер-Ріяд, який контрольований саудівською короною і очолюваний наслідним принцом. Два реактивні літаки компанії використовувалися в убивстві Хашоггі.

Документи, що встановлюють зв’язок між літаками і принцем, були подані групою саудівських державних компаній в рамках позову про незаконне присвоєння, який вони подали в Канаді минулого місяця проти колишнього високопоставленого співробітника саудівської розвідки Саада Альджабрі, який зараз живе у вигнанні в Канаді.

Звинувачення проти Альджабрі були пред’явлені після того, як він звинуватив наслідного принца в тому, що він відправив команду в Канаду, щоб убити його всього через кілька днів після вбивства Хашоггі.

Сьогодні очікується звіт, який американці називають “вибуховим”, про причетність Мохаммеда бен Салмана до звірячого злочину.

Тепер наслідний принц ризикує завдати серйозної шкоди своєму іміджу, Джо Байден фактично має намір підтримувати відносини не з ним, а з його батьком, 85-річним королем Салманом. Під час передвиборної кампанії Байден відкрито звинуватив Салмана у вбивстві Хашоггі, пообіцявши в разі перемоги, що він не буде продавати зброю саудитам.