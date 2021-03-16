Рональд Дефео-молодший, засуджений вбивця, який послужив прототипом головного героя роману "Жах Амитивілля" (1974), помер, відбуваючи довічний термін. Йому було 69 років.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Дефео був оголошений мертвим в Медичному центрі Олбані (штат Нью-Йорк, США).

За словами офіційних осіб, неясно, чому Дефео був ушпиталений. Причину смерті визначить офіс судмедекспертизи в окрузі Олбані.

Дефео було 23 роки, коли він застрелив своїх батьків, двох сестер і двох братів в їхньому будинку в Амітивіллі, на південному березі Лонг-Айленда, 13 листопада 1974 року.

Під час судового розгляду Дефео стверджував, що чув голоси, які наказали йому вбити свою родину. Він був засуджений в 1975 році за шістьма пунктами звинувачення у вбивстві другого ступеня.

Ця історія стала основою книги-хоррора “Жах Амітивілля” після того, як інша сім’я, недовго проживши там, стверджувала, що в будинку бачили привидів.

Пізніше з’явилася ціла кіно-франшиза – включаючи оригінал 1979 року зі Джеймсом Броліном, Марго Кіддер і Родом Стайгером, а також кілька продовжень і рімейк 2005 року з Райаном Рейнольдсом.

У 2016 році будинок був виставлений на продаж за 850 000 доларів.

Дефо безрезультатно домагався перегляду справи в 1992 році, стверджуючи, що його 18-річна сестра вбила п’ять інших членів родини, а потім він застрелив її.

“Я дуже любив свою родину”, – сказав він на слуханні у справі про умовно-дострокове звільнення в 1999 році.

Департамент виправних установ заявив, що не може розкрити, чому Дефео був ущпиталений, пославшись на закони про конфіденційність.