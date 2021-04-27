Експерти з прав людини презентували доповідь щодо системного расизму та поліцейського насилля проти людей в Росії, Африці та США. Вони прирівняли вбивства темношкірих американців представниками поліції до злочинів проти людства.

Про це сказано у доповіді.

“Систематичні вбивства та каліцтво беззахисних афроамериканців з боку поліціянтів рівносильні злочинам проти людства, які потрібно розслідувати та карати відповідно до законодавства”, – сказано в доповіді.

Експерти закликали прокурора міжнародного трибуналу в Гаазі негайно розпочати розслідування у цій справі.

11 експертів з різних країн одноголосно заявили про те, що саме США відповідальні за “довгу історію порушень міжнародного права, які часто досягають рівня злочинів проти людства”.

Експерти вважають, що в США поліціянти систематично вбивають людей, часто без суттєвої причини. Окрім цього, вони звернули увагу на те, що вони можуть “жорстко позбавляти волі, використовувати насильницькі методи, переслідувати, а також послуговуватися іншими нелюдськими методами роботи”. Як приклад, систематичні напади на темношкіре населення, яке вважають апріорі винним у тих чи інших злочинах.

Одна з авторів доповіді, Хіна Джілані, сказала:

“Наш висновок не був легковажним. Ми зробили його в ясному розумі… Ми вивчили всі факти та резюмували, що в США досі зберігається ситуація, яка вимагає негайного втручання з Гааги”.

Зокрема, міжнародна комісія звинувачує США в:

порушенні міжнародних зобов’язань щодо прав людини, як з боку законів, що регулюють діяльність поліції, так і з боку практики працівників правоохоронних органів; в тому числі перешкоджання активістам та мітингам проти расової несправедливості (зокрема, темношкірих), а також безпідставні затримання та перевірка документів серед темношкірих;

толерантність до “тривожної національної моделі неправомірного застосування вогнепальної зброї та електрошокерів проти темношкірих;

“культура безкарності”: поліціянтів рідко карають, а про вбитих темношкірих згадують, як про “кількох поганих хлопців”.

На думку експертів з прав людини, саме темношкірі американці найчастіше страждають через застосування фізичної сили з боку представників поліції. Вони звернули увагу, що найчастіше поліціянти послуговуються методом задушливих захватів. Це міжнародний злочин проти людяності, відповідно до міжнародного права.

Джілані, як президентка Всесвітньої організації проти тортур, звернула увагу на те, що рішення присяжних в справі щодо вбивства Джорджа Флойда лише підтвердило те, про що написали у доповіді.

“Застосовувати силу при арешті – це не просто нелюдський метод… Це рівносильно тортурам та загрожує потенційною загибеллю людини… Я була вражена, що ця країна (США), яка стверджує, що є світовим борцем за права людини, сама не дотримується норм міжнародного права“, – написала вона.

Вона нагадала про те, що після смерті Флойда в ООН отримали запит стосовно проведення незалежного розслідування. Однак через тиск адміністрації 45-го американського президента Дональда Трампа, розслідування не проводили. Тоді три провідних американських адвокатських організації, Національна конференція чорних юристів, Національна гільдія юристів, а також Міжнародна асоціація юристів-демократів, втрутилися та оголосили про проведення власного незалежного розслідування.

Для вивчення питання стосовно неправомірного застосування сили поліціянтами зібралися уповноважені з Африки, Азії, Європи, Латинської Америки й Карибського басейну. Вони резюмували, що така поведінка з боку поліціянтів є результатом структурного расизму. Вони провели публічні слухання, під час яких заслухали свідчення сімей жертв деяких найгучніших вбивств, скоєних поліціянтами за останній час. Зокрема, було заслухано 44 справи.

Серед них: справа Джорджа Флойда; справа Шона Белла, вбитого в день весілля у 2006 році (поліція випустила в нього 50 куль); справа Еріка Гарнера (помер внаслідок задушливого захоплення у 2014 році); справа Таміра Райса, 12-річного хлопця; справа Майкла Брауна, беззбройного 18-річного хлопця, вбивство якого послужило поштовхом до руху Black Lives Matter; справа Фредді Грея, який загинув у 2015 році після “важкої поїздки” в поліцейському фургоні; справа Бреонни Тейлор, вбитої під час поліцейського рейду в її будинку та інші.

За словами Джілані, свідчення жертв поліцейського свавілля рівносильні ранам, які отримали мільйони американських громадян через аналогічне ставлення до них чи їх рідних.

У звіті зазначили, що в США системно порушуються права афроамериканців:

“В США є дві системи права… Одна призначена для білих, а інша – для осіб африканського походження”

За даними експертів, щороку в США від рук поліції гине в чотири рази більше афроамериканців, ніж білих.

З 2005 року американці правоохоронці вбили 15 тисяч осіб. Це по тисячі осіб щороку. За ці вбивства тільки 104 поліціянтам пред’явили звинувачення у вбивстві чи ненавмисному вбивстві. 35 з них біли засуджені.

Зважаючи на це, експерти-міжнародники вимагають від уряду та Конгресу США провести демілітаризацію місцевих правоохоронних сил та заборонити видачу ордерів на заборону ударів, які дозволяють офіцерам здійснювати набіги на будинки чорних людей без попередження і без причини. Також вони вимагають скасувати “імунітет”, завдяки якому поліціянти уникають цивільних позовів. На думку експертів, можливість уникнути покарання “рівносильна потуранню жорстокому насиллю з боку поліції”.

Джілані резюмувала, що закликаючи міжнародний трибунал в Гаазі взятися за ситуацію з расизмом серед правоохоронців в США, експерти у сфері прав людини сподіваються на те, що США відреагують та почнуть змінювати свою правоохоронну систему.