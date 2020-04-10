Дружині колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари Марині Козерод оголосили про підозру у справі щодо вбивства директора Atlantic Group Сергія Старицького.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області.

“Сьогодні, 10 квітня, за процесуального керівництва прокуратури Київської області спільно з СУ ГУНП в області повідомлено про підозру дружині колишнього міністра закордонних справ України за фактом надання органу, що здійснює досудове розслідування, завідомо неправдивого показання свідка“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дружина Кожари, яку слідчий попередив про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, будучи допитаною як свідок, умисно повідомила правоохоронцям недостовірні відомості про факти та обставини вчинення її чоловіком кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

У подальшому, під час розгляду судом клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, жінка, будучи попередженою суддею про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, в ході допиту її як свідка надала суду таку ж недостовірну інформацію.

“Такими своїми неправдивими показаннями дружина намагалась сприяти своєму чоловікові в уникненні відповідальності за протиправне позбавлення життя іншої особи“, – наголосили у прокуратурі.

Дії Козерод кваліфіковано за ч. 2 ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання свідка).