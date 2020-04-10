Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області.
“Сьогодні, 10 квітня, за процесуального керівництва прокуратури Київської області спільно з СУ ГУНП в області повідомлено про підозру дружині колишнього міністра закордонних справ України за фактом надання органу, що здійснює досудове розслідування, завідомо неправдивого показання свідка“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дружина Кожари, яку слідчий попередив про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, будучи допитаною як свідок, умисно повідомила правоохоронцям недостовірні відомості про факти та обставини вчинення її чоловіком кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).
У подальшому, під час розгляду судом клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, жінка, будучи попередженою суддею про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, в ході допиту її як свідка надала суду таку ж недостовірну інформацію.
“Такими своїми неправдивими показаннями дружина намагалась сприяти своєму чоловікові в уникненні відповідальності за протиправне позбавлення життя іншої особи“, – наголосили у прокуратурі.
Дії Козерод кваліфіковано за ч. 2 ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання свідка).
- Як відомо, 22 лютого з’явилася інформація, що під Києвом загинув підприємець, директор Atlantic Group Сергій Старицький. Поліція спочатку вважала його загибель самогубством, проте друзі цю інформацію спростовували.
- Згодом Національна поліція перекваліфікувала кримінальну справу за фактом смерті Старицького з самогубства на умисне вбивство.
- 25 березня правоохоронці затримали Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві Старицького. Встановлено, що 21 лютого Кожара перебував за місцем проживання в своєму будинку в селі Чайки Київської області, спільно зі своєю дружиною Мариною Козерод і Старицьким.
- Леоніду Кожарі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).
- 27 березня Шевченківський районний суд Києва обрав колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в більш ніж 14 млн гривень.
- 31 березня стало відомо, що до вбивства директора Atlantic Group Сергія Старицького може бути причетна дружина колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари – Марина Козерод.