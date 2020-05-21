Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві директора Atlantic Group Сергія Старицького, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це повідомила дочка вбитого Катерина Старицька.

“Кожара вніс заставу і вийшов на свободу”, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У пресслужбі прокуратури Київської області кореспонденту #Букв підтвердили цю інформацію та уточнили, що ексміністр вніс заставу в розмірі 2,1 млн грн.

Як відомо, 22 лютого з’явилася інформація, що під Києвом загинув підприємець, директор Atlantic Group Сергій Старицький. Поліція спочатку вважала його загибель самогубством, проте друзі цю інформацію спростовували. Згодом Національна поліція перекваліфікувала кримінальну справу за фактом смерті Старицького з самогубства на умисне вбивство.

25 березня правоохоронці затримали Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві Старицького. Встановлено, що 21 лютого Кожара перебував за місцем проживання в своєму будинку в селі Чайки Київської області спільно зі своєю дружиною Мариною Козерод і Старицьким.