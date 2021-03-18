Підозрюваний у зґвалтуванні та вбивстві семирічної Марії Борисової у Херсонській області зізнався у скоєнні злочину.

Про це повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що до цього підозрюваний довго заперечував свою причетність.

“Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах в нього є, адже за плечима – 5 років в’язниці – це остання ходка, а їх було 4. Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом“, – йдеться в повідомленні.

За словами Клименко, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому.

“Мені відомо, що окремі особи намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і натомість звинуватила іншу людину. Таким чином набивати собі рейтинги і так цинічно використовувати горе людей заради хайпу – це речі поза межами мого розуміння“, – додав він.

Очільник Нацполіції також зазначив, що підозрюваний залишається під вартою, а поліція збирає та належним чином оформляє доказову базу.

“І жодні маніпуляції не завадять – ми діємо по закону та по совісті. За цей жахливий вчинок він мусить відповісти“, – резюмував він.

Нагадаємо, 7 березня дівчинка грала з друзями біля місця свого проживання, а близько 17:30 зникла.

Її шукали сотні правоохоронців та волонтерів. На четверту добу під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини.

За словами Клименка, відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих, бо закинуту недобудову правоохоронці перевіряли не один раз.