Екс-офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін, якого в травні звинувачували у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, вийшов на свободу. За нього внесли мільйон доларів застави.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News, посилаючись на представника департаменту виправних установ штату Міннесота.

В офісі шерифа округу Хеннепін повідомили, що за екс-офіцера внесли заставу в розмірі $1 млн. Після цього його звільнили з в’язниці Оук-Парк-Хайтс. До слова, він був у в’язниці з 31 травня.

Тепер Шовін чекає на суд. Засідання заплановано на 8 березня 2021 року.

Шовін вийшов на свободу з декількома умовами.

Він не має права виїжджати зі штату без письмового дозволу суду. Йому заборонено мати будь-які контакти з сім’єю Флойда, а також – купувати вогнепальну зброю і боєприпаси.

Адвокати сім’ї Флойда висловили обурення у зв’язку зі звільненням Шовіна, назвавши це “болючим нагадуванням про те, що ми все ще далекі від досягнення справедливості”.

“Система належної правової процедури спрацювала для Шовіна і надала йому свободу, поки він чекає суду. Хоча Джорджу Флойду було відмовлено в справедливості при житті, ми не заспокоїмося, поки йому не буде надано повне правосуддя після смерті”, – заявили адвокати Флойда Бен Крамп і Антоніо Романуччі.

Інші офіцери, які також були звинувачені, на свободі. Незважаючи на звинувачення їх випустили під заставу (750 тисяч доларів).

Нагадаємо, 25 травня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.