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Вбивство Гандзюк: Болгарія екстрадує підозрюваного Левіна

Суд у Болгарії відхилив апеляцію підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк - Олексія Левіна на рішення щодо екстрадиції в Україну.

Середа, 11 березня 2020, 14:04

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

“У середу, 11 березня 2020 року, Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, як наголошується, компетентними органами Республіки Болгарія задоволено запит Офісу Генерального прокурора про екстрадицію вказаної особи.

Також зазначається, що після його фактичної передачі українським правоохоронним органам будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування вчиненого злочину та передачі до суду обвинувальних актів стосовно його учасників.

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну в підготовці і організації нападу на радницю мера Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк, яке призвело до її смерті. Зазначалося, що Левін є помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангер. Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук.

24 січня на території Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. 27 січня в Болгарії суд заарештував Левіна на 40 діб.  22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати в Україну затриманого Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Теги: Левин, вбивство, екстрадиція, Болгария

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