Вбивство Гандзюк: Болгарія екстрадує підозрюваного Левіна

Суд у Болгарії відхилив апеляцію підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк - Олексія Левіна на рішення щодо екстрадиції в Україну.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

“У середу, 11 березня 2020 року, Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, як наголошується, компетентними органами Республіки Болгарія задоволено запит Офісу Генерального прокурора про екстрадицію вказаної особи.

Також зазначається, що після його фактичної передачі українським правоохоронним органам будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування вчиненого злочину та передачі до суду обвинувальних актів стосовно його учасників.