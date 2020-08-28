У рамках розгляду справи про вбивство Катерини Гандзюк прокуратура просить засудити голову Херсонської облради Владислава Мангера і експомічника депутата облради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє агентство “Укрінформ”.

Так, сьогодні Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд по суті справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляє “Суспільне”, в залі були присутні Мангер і Левін разом зі своїми адвокатами.

Представник державного обвинувачення у справі Андрій Синюк зачитав у залі засідань обвинувальний акт.

“Прошу призначити остаточне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі”, – заявив прокурор.

Мангера і Левіна звинувачують в “організації вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, у спосіб особливого мучення для залякування потерпілого на замовлення, що спричинило смерть потерпілого”.

Зокрема, їм інкримінують порушення, передбачені ч.3. ст. 27 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть), ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою)і ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Обидва обвинувачених заявили в суді, що не визнають своєї провини у вбивстві Гандзюк.

Сім’я активістки заявила цивільний позов до обвинувачених в її вбивстві – Мангера і Левіна – з вимогою виплатити 23 млн грн морального збитку.

З відповідною заявою виступила в суді Ольга Веретильник – представниця батьків і цивільного чоловіка Гандзюк, повідомляє “Укрінформ”.

“Потерпілі оцінили заподіяну моральну шкоду у 23 мільйони гривень”, – заявила вона.

Зазначалося, що вбивство Гандзюк є непоправною втратою для її сім’ї. Крім того, в процесі слідства обвинувачені робили заяви, які наносили додаткові душевні й моральні страждання рідним загиблої.

Адвокат Мангера попросив суд змінити запобіжний захід його підзахисному з арешту на заставу в 1 млн 150 тис. гривень. Він аргументував це тим, що в іншому разі Мангер не зможе висунути свою кандидатуру на місцевих виборах. Однак суд залишив клопотання без розгляду.

Під час засідання суд визначив порядок дослідження доказів у справі про вбивство Гандзюк.

Так, спочатку будуть досліджені документи, аудіозаписи, речові докази. Після цього в суді вивчать матеріали цивільних позовів і допитають потерпілих – батьків та цивільного чоловіка Гандзюк, повідомляє “Укрінформ”.

У суді допитають 38 свідків сторони звинувачення, після них перейдуть до свідків сторони захисту. Наприкінці допитають обвинувачених Мангера і Левіна.

Адвокат Мангера просив суд допитати 101 свідка з боку захисту.

Наступне судове засідання у справі Гандзюк відбудеться 11 вересня.

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін (був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького).