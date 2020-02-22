Суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати в Україну затриманого Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє місцеве видання Флагман.

Суд також розпорядився передати Левіна компетентним органам України. При цьому захист підозрюваного має право подати апеляцію.

“Я звернувся до суду з умисним запитом про видачу особи. Суд визнав це прохання обгрунтованим, так встановив, що існують всі законодавчі вимоги для видачі. Якщо він подасть апеляцію, Апеляційний суд в якості другої інстанції розгляне справу протягом 7 днів. Водночас, щоб забезпечити фактичну передачу особи, суд також розпорядився про його затримання”, – розповів прокурор району Георгій Чінев.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року в Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області були оголошені вироки виконавцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук — до 6 років, пособники Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський — до 4, а Віктор Горбунов — до 3 років позбавлення волі.

У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк.

Згодом підозри оголосили ще трьох особам. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Його заарештували, але відразу ж відпустили під заставу. Мангер заперечує свою причетність до смерті Гандзюк.

Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО. 20 січня 2020 року силовики проводили спецоперацію із затримання членів організованого злочинного угруповання, члени якого здійснювали насильство над людьми, підпалювали чуже майно. Місцеві ЗМІ називають ватажком цієї банди Ігоря Павловського.