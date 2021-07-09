Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Як повідомив журналістам начальник поліції Леон Шарль, в групу, яку підозрюють, входили 26 колумбійців і двоє американців гаїтянського походження.

Вісім підозрюваних все ще знаходяться в бігах, а 17, в тому числі двоє американців, заарештовані. Решта підозрюваних були застрелені під час перестрілок з поліцією в столиці країни Порт-о-Пренсі.

Група бойовиків увірвалася в особняк президента рано вранці в середу. Дружина Моїза, Мартін, була поранена внаслідок нападу і була доставлена до Флориди для лікування, де, як повідомляється, її стан стабільний.

Поки неясно, хто планував напад і що його мотивувало. Однак тимчасово виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Гаїті Клод Жозеф заявив, що 53-річний президент, можливо, став мішенню через те, що боровся з “олігархами” в країні. Слідчі все ще шукають організаторів вбивства.