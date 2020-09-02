Документ опублікований на сайті юридичної фірми “Сенс Консалтинг”, долученої до захисту Антоненка.
“Публікуємо апеляційну скаргу адвоката (Дмитра – ред.) Кругового на ухвалу Шевченківського районного суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Антоненку. Ухвала підлягає оскарженню лише в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у повідомленні.
В апеляційній скарзі Круговий зазначив, що прокурор не обґрунтував жоден з ризиків, наведених в його клопотанні, “суд свавільно встановив ризик втечі й ризик незаконного впливу на свідків (потерпілих), керуючись при цьому виключно тяжкістю інкримінованого діяння, а в частині вагомості доказів – лише їх номінальним переліком – реєстром матеріалів, не врахувавши принцип Летельє, за яким ризик втечі зменшується з перебігом часу, яким би він не був коротким”.
Юристи наголошують, що після пом’якшення запобіжних заходів іншим обвинуваченим жодних негативних наслідків не настало, і це на думку захисту Антоненка, опосередковано підтверджує безпідставність тверджень суду про тримання Антоненка під вартою як єдиний можливий спосіб усунення ризиків.
У “Сенс Консалтинг” нагадали, що розгляд судом присяжних справи щодо вбивства Шеремета призначений на п’ятницю, 4 вересня.
“Справу розглядатиме суд у складі 2 професійних суддів (Голуб, Антонюк) та трьох присяжних, відбір яких буде проводитися на першому засіданні”, – зазначили в юридичній фірмі.
Також юристи зазначили, що наразі Антоненко перебуває під вартою 265 днів.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.
- Матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.