Захист фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО й музиканта Андрія Антоненка подав апеляційну скаргу на обрання йому Шевченківським райсудом Києва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Документ опублікований на сайті юридичної фірми “Сенс Консалтинг”, долученої до захисту Антоненка.

“Публікуємо апеляційну скаргу адвоката (Дмитра – ред.) Кругового на ухвалу Шевченківського районного суду щодо обрання запобіжного заходу Андрію Антоненку. Ухвала підлягає оскарженню лише в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у повідомленні.

В апеляційній скарзі Круговий зазначив, що прокурор не обґрунтував жоден з ризиків, наведених в його клопотанні, “суд свавільно встановив ризик втечі й ризик незаконного впливу на свідків (потерпілих), керуючись при цьому виключно тяжкістю інкримінованого діяння, а в частині вагомості доказів – лише їх номінальним переліком – реєстром матеріалів, не врахувавши принцип Летельє, за яким ризик втечі зменшується з перебігом часу, яким би він не був коротким”.

Юристи наголошують, що після пом’якшення запобіжних заходів іншим обвинуваченим жодних негативних наслідків не настало, і це на думку захисту Антоненка, опосередковано підтверджує безпідставність тверджень суду про тримання Антоненка під вартою як єдиний можливий спосіб усунення ризиків.

У “Сенс Консалтинг” нагадали, що розгляд судом присяжних справи щодо вбивства Шеремета призначений на п’ятницю, 4 вересня.

“Справу розглядатиме суд у складі 2 професійних суддів (Голуб, Антонюк) та трьох присяжних, відбір яких буде проводитися на першому засіданні”, – зазначили в юридичній фірмі.

Також юристи зазначили, що наразі Антоненко перебуває під вартою 265 днів.