Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко вищий за людину, яка, відповідно до камер спостереження, брала участь у закладанні вибухового пристрою під машину.

Про це свідчать дані експертизи, пише видання “theБабель”.

Так, відповідну експертизу провели 25 серпня 2016 року, під час неї було проаналізовано відеозаписи з камер спостереження, розміщених в кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета. На записах чоловік і жінка в ніч з 19 на 20 липня 2016 року йшли до машини журналіста з пакетом, після чого жінка підійшла до авто і, на думку слідства, прикріпила вибуховий пристрій.

Зазначається, що зріст чоловіка на відео – 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +/- 3 %. Ця похибка пов’язана з нечітким зображенням, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові і з тим, що експерту невідома висота підошви й підборів на взутті.

Зокрема, за висновком експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Однак адвокати Антоненка, посилаючись на документ, який є у них у розпорядженні, наголошують, що його зріст – 180 см.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.