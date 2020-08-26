Про це повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий у Facebook.
“ЄСПЛ підтвердив отримання моїх скарг про незаконне затримання Юлії Кузьменко і ряду інших порушень у справі. Чекаємо відкриття розгляду”, – написав він.
“Суд розгляне вашу справу за першої нагоди на основі наданих Вами документів та інформації”, – йдеться у листі.
- У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугаров, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенко. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.
- 25 серпня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета відбудеться 4 вересня судом присяжних.