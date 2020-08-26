Європейський суд з прав людини підтвердив отримання скарг про незаконне затримання фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий у Facebook.

“ЄСПЛ підтвердив отримання моїх скарг про незаконне затримання Юлії Кузьменко і ряду інших порушень у справі. Чекаємо відкриття розгляду”, – написав він.

“Суд розгляне вашу справу за першої нагоди на основі наданих Вами документів та інформації”, – йдеться у листі.