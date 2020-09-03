Про це сказано в повідомленні спільноти Free Riff у Facebook.
У спільноті заявили, що в п’ятницю в залі суду повинні з’явитися семеро присяжних, кожного з яких — як сторона захисту, так і сторона обвинувачення — мають заслухати та поставити відповідні запитання.
У разі, якщо є сумніви щодо неупередженості присяжного, йому можна буде заявити відвід.
У результаті відбору має залишитися п’ятеро присяжних, з яких троє — основні та двоє — запасні.
В подальшому судовому процесі присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.
- Матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.