Шевченківський районний суд Києва в п’ятницю, 4 вересня, розпочне відбір п’яти присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це сказано в повідомленні спільноти Free Riff у Facebook.

У спільноті заявили, що в п’ятницю в залі суду повинні з’явитися семеро присяжних, кожного з яких — як сторона захисту, так і сторона обвинувачення — мають заслухати та поставити відповідні запитання.

У разі, якщо є сумніви щодо неупередженості присяжного, йому можна буде заявити відвід.

У результаті відбору має залишитися п’ятеро присяжних, з яких троє — основні та двоє — запасні.

В подальшому судовому процесі присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.